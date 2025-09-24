Close Banner Apps JPNN.com
Astaga! Belasan Anggota Brimob di Maluku Mengeroyok Warga

Rabu, 24 September 2025 – 08:05 WIB
Wadanki 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Maluku Ipda Fadli Hasan. (ANTARA/Istimewa)

jpnn.com - Peristiwa pengeroyokan oleh belasan personel Brimob menimpa satu keluarga di Pantai Tikus, Seram Bagian Timur (SBT), Maluku yang terjadi pada 22 September 2025.

Polda Maluku telah mengamankan 17 anggota Brimob dari Kompi 3 Batalyon B Bula SBT yang terlibat penganiayaan.

Adapun korban ialah Abdul Haji Rumaday (30) dan keluarganya.

Wadanki 3 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Maluku Ipda Fadli Hasan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, khususnya keluarga korban atas insiden yang mencoreng citra Polri tersebut.

"Ini sangat kami sesalkan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban," kata Fadli di Ambon, Rabu (24/9/2025).

Fadli menjelaskan, insiden itu bermula dari keributan di satu pesta.

Saat pihaknya berupaya menyelesaikan masalah bersama Ketua Pemuda setempat, situasi tiba-tiba memburuk dan berujung di luar kendali.

"Saat kami koordinasi, tiba-tiba muncul kejadian seperti ini. Mudah-mudahan kami bisa komunikasikan dengan semua pihak agar situasi cepat normal," tuturnya.

Belasan personel Brimob dari Kompi 3 Batalyon B Bula, Seram Bagian Timur mengeroyok warga di Maluku. Sebanyak 17 anggota elite Polri itu sedang diproses.

