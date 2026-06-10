Astagfirullah! Kadus dan ASN di Bengkalis Gelar Pesta Narkoba, Polisi Bergerak

jpnn.com, BENGKALIS - Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Bengkalis mengamankan lima orang, yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika di Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis.

Dari lima orang yang diamankan, satu di antaranya merupakan Kepala Dusun (Kadus) di Desa Pangkalan Batang Barat, dan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bengkalis.

Kasus itu terungkap setelah Satres Narkoba Polres Bengkalis melaksanakan kegiatan pemeriksaan urine terhadap aparatur desa sebagai bagian dari upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menjelaskan pemeriksaan urine tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk mendeteksi, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan desa maupun masyarakat.

“Tujuan kami melakukan pemeriksaan urine secara rutin di kantor desa untuk mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat maupun instansi pemerintahan,” kata Fahrian Rabu (10/6).

Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan beberapa waktu lalu, seluruh aparatur desa yang hadir dinyatakan negatif narkoba.

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Namun, seorang Kepala Dusun berinisial RA (39) tidak mengikuti kegiatan tersebut karena tidak berada di kantor desa.

Kecurigaan muncul setelah RA tidak hadir dalam pemeriksaan urine.