Astagfirullah, Selebgram dan Anak Bupati Keciduk Melakukan Pesta Terlarang di THM

jpnn.com, PEKANBARU - Razia gabungan yang dilakukan aparat TNI dan Polri di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Pekanbaru mengungkap dugaan pesta narkoba, yang melibatkan 13 muda-mudi, termasuk seorang selebgram dan anak seorang bupati di Riau.

Penggerebekan bermula saat tim gabungan dari Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Pomau), Bidang Propam Polda Riau, serta aparat kepolisian melakukan razia rutin pada Sabtu malam (23/5/2026) hingga Minggu (24/5/2026)dini hari.

Sekitar pukul 02.00 WIB, petugas mencurigai aktivitas sejumlah pengunjung yang berada di salah satu room tempat hiburan malam di Pekanbaru.

Saat dilakukan pemeriksaan, tim gabungan menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika beserta sejumlah barang bukti di dalam ruangan tersebut.

Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang langsung bergerak menuju lokasi, untuk melakukan penanganan lebih lanjut.

Tak hanya memeriksa ruangan hiburan malam, aparat juga melakukan penggeledahan terhadap kendaraan milik salah seorang pengunjung yang berada di lokasi.

Dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan narkotika.

Sebanyak 13 orang kemudian diamankan dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.