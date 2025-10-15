ASTEC Hadirkan Koleksi Athleisure Edisi Disney, Mickey & Friends

Rabu, 15 Oktober 2025 – 12:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ASTEC berkolaborasi dengan Disney Indonesia, merilis koleksi athleisure terbarunya dengan menampilkan karakter Mickey Mouse and His Friends.

Koleksi ini siap membawa karakter Disney dengan image modern dan playful untuk segala generasi, lewat pilihan pakaian athleisure (athletic dan leisure) yang sporty dan didesain untuk mendukung produktivitas harian.

Dalam kolaborasi ini, ASTEC membawa tema spesial “Auto Keren Bareng Sahabat”, yang banyak mengeksplor item streetwear yang tengah menjadi tren seperti siluet oversize dan chunky sneakers.

ASTEC juga ingin koleksi ini dapat menjadi medium untuk mengekspresikan kebersamaan dan keseruan bersama orang terdekat, senada dengan konsep persahabatan karakter Mickey & Friends.

Berkat kurasi yang apik, koleksi ini akhirnya dapat hadir menjadi etalase streetwear kontemporer yang playful dan ramah untuk seluruh generasi.

“Karakter iconic Mickey & Friends dipadukan dengan konsep athleisure dari ASTEC menjadi sebuah statement bahwa sesuatu yang klasik bisa bertransformasi menjadi tampilan modern dan dewasa, serta relevan untuk berbagai lifestyle, seperti konser, lari, dan hangout,” ujar Martina Harianda Mutis - Sports Brand Marketing General Manager MAP Active.

Secara kreatif, ilustrasi Mickey & Friends didesain dengan tipografi yang estetik dan gaya comical.

Untuk menjaga esensi athleisure yang mengutamakan kenyamanan, ASTEC menyiapkan sederet material yang breathable dan berkualitas, seperti seperti katun jersey untuk t-shirt, dan katun baby terry yang lembut untuk sweatshirt.