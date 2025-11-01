Asteriska & The Fellow Stars Umumkan Keluar Dari Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Proyek musik, Asteriska & The Fellow Stars mengumumkan peluncuran single ketiga yang bertitel Keluar Dari Jakarta.

Lagu tersebut merupakan penutup perjalanan EP perdana, First Light, yang sebelumnya telah dibuka lewat dua single 7 Minutes, dan Jangan Pergi Dulu.

Asteriska & The Fellow Stars mengungkap bahwa Keluar Dari Jakarta merupakan lagu yang menjadi lembar baru babak musik yang lebih berani, penuh cahaya, dan tanpa batas.

EP First Light menggambarkan cahaya pertama dari perjalanan sebuah band yang menempatkan emosi manusia sebagai kompas utama.

Tiga lagu di dalamnya dirancang layaknya bab dalam kisah hidup: dimulai dari ingatan terakhir seorang manusia, ketakutan akan kehilangan, hingga keputusan paling revolusioner untuk meninggalkan kota yang melelahkan demi meraih kebebasan.

Masing-masing single dalam EP ini ditulis dan diaransemen seperti tiga bab yang saling terhubung dan membangun alur emosional.

Baca Juga: Barasuara Umumkan Tur Album Showcase Jalaran Sadrah di 5 Kota

Bab 1 yakni 7 Minutes, single pertama Asteriska & The Fellow Stars yang terinspirasi dari konsep bahwa ketika seseorang meninggal, otaknya masih memiliki sekitar tujuh menit untuk memutar kembali memori terbaik dalam hidup.

Lagu tersebut mengajak pendengar merenungi sebuah gagasan emosional: selama masih menjadi bagian dari tujuh menit seseorang yang dicintai, cinta itu tidak akan pernah benar-benar mati. Aransemen cantik nan megah yang dibalut atmosfer melankolis memperkenalkan karakter musik band yang sinematik dan penuh perenungan.