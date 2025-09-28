Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Asthara Skyfront City Mempercepat Pembangunan Cluster Allurea at The Floritz

Minggu, 28 September 2025 – 20:17 WIB
Asthara Skyfront City Mempercepat Pembangunan Cluster Allurea at The Floritz - JPNN.COM
Jajaran Board of Director dan Manajemen Asthara Skyfront City menekan tombol sebagai simbolis dimulainya pembangunan Allurea at The Floritz yang berada dalam kawasan Asthara Skyfront City pada hari jumat (26/9) di Kabupaten Tangerang. Foto: dok Asthara Skyfront City

jpnn.com, JAKARTA - Perkotaan modern masa depan yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 lalu, Asthara Skyfront City mempercepat pembangunan Cluster Allurea at The Floritz.

Asthara Skyfront City dirancang sebagai ruang perkotaan mandiri, kawasan ini mencakup kawasan hunian, pusat perbelanjaan dan bisnis terpadu yang menawarkan gaya hidup berkualitas. 

CEO Asthara Skyfront City, Supardi Ang menyampaikan Allurea hadir sebagai langkah awal dari visi besar dalam pengembangan kawasan mandiri Asthara Skyfront City. 

Baca Juga:

“Kami melihat tingginya antusiasme masyarakat menjadikan Allurea sebagai hunian impian, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga sebagai warisan lintas generasi,” ungkap Supardi dikutip, Minggu (28/9).

Menurut Supardi, sebagai tahap awal pengembangan Asthara Skyfront City, telah diperkenalkan Cluster Allurea yang berada di dalam Super Cluster The Florizt, menjadi representasi hunian strategis dan modern di kawasan tersebut.

“Sebagai wujud komitmen kami menjadi developer yang terpercaya dan berkomitmen kami mempercepat pembangunan Cluster Allurea at The Florizt, melalui kegiatan groundbreaking. Dengan demikian, proses serah terima unit dapat terlaksana lebih cepat, sesuai harapan masyarakat,” ujar Supardi Ang.

Baca Juga:

Supardi menjelaskan hunian tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti sarana pendidikan, sarana layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, sarana ibadah dan sarana perdagangan.

“Asthara Skyfront City menghadirkan kenyamanan dan kemudahan dalam satu kesatuan lingkungan yang terintegrasi tepat bersebelahan dengan Bandara Internasional Soekarno Hatta,” jelas dia. 

Perkotaan modern masa depan yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 lalu, Asthara Skyfront City mempercepat pembangunan Cluster Allurea at The Floritz.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hunian modern  Hunian  Asthara Skyfront City  Cluster Allurea at The Florist  desain  Bisnis 
BERITA HUNIAN MODERN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp