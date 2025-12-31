Aston Sentul Hadirkan 150 Hidangan hingga Hiburan ala Jepang di Malam Tahun Baru

jpnn.com, SENTUL - Aston Sentul Lake Resort & Conference Center menawarkan pengalaman staycation akhir tahun yang menyenangkan tanpa harus bepergian jauh dari kawasan Jakarta.

Dalam momen libur Natal dan Tahun Baru, Aston Sentul menghadirkan program keluarga terbesar tahun ini bertajuk 'Joy Year End Family Holiday' yang berlangsung mulai 14 Desember 2025 - 3 Januari 2026.

General Manager Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Albert Siregar mengungkapkan program tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman liburan seru, kreatif, dan penuh selebrasi, baik bagi pengunjung.

"Melalui Joy Year End Family Holiday dan perayaan Tahun Baru ‘The Enchanted Empire’, kami menghadirkan kombinasi aktivitas, hiburan, dan pengalaman menginap yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga," kata Albert Siregar, dalam keterangan resmi Rabu (31/12).

Selama periode festive ini, tamu dapat menikmati rangkaian aktivitas yang dikurasi khusus untuk anak-anak dan orang tua.

Kegiatan tersebut mencakup bidang olahraga, seni, hingga hiburan tematik akhir tahun yang bertujuan menciptakan momen kebersamaan keluarga yang berkesan.

Salah satu kegiatan unggulan yakni Cardio Dance Mom & Kids yang bekerja sama dengan Fit Hub sebagai aktivitas olahraga ringan untuk mempererat ikatan orang tua dan anak.

Selain itu, terdapat Multi Sport & Sensory Class bersama Rockstar Academy untuk melatih kreativitas dan motorik anak.