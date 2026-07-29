Aston Villa Bawa Kekuatan Penuh di Tur Pramusim 2026 ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Aston Villa dipastikan membawa kekuatan terbaik saat melewat ke Jakarta pada tur pramusim 2026/27.

Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio mengungkapkan bahwa beberapa nama beken, seperti Alejandro Garnacho yang baru dibeli dari Chelsea.

Nama lainnya yang masuk lis tim berjuluk The Villans ke Jakarta yakni Emiliano Buendía (Argentina), Ross Barkley (Inggris), Pau Torres (Spanyol), Tammy Abraham (Inggris), John McGinn (Skotlandia), hingga Victor Lindelöf (Swedia).

Nantinya tim asuhan Unai Emery itu juga akan memajang trofi UEFA Europa League yang mereka raih, seusai mengalahkan SC Freiburg dengan skor 3-0 pada akhir Mei silam.

Dengan hal tersebut fan Aston Villa di tanah air mendapatkan pengalaman berbeda, menyaksikan langsung trofi kompetisi kasta kedua tertinggi di Eropa tersebut.

“Aston Villa datang ke Jakarta menggelar berbagai kegiatan untuk memanjakan para fans. Termasuk bersiap memberi pengalaman melihat langsung trofi juara Europa League,” ujar Satrio.

Baca Juga: Chelsea Rekrut Morgan Rogers dari Aston Villa

Rencananya laga Aston Villa melawan Indonesia All Star akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/8) mendatang.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa membeli tiket mulai dari Rp 300 ribu.(fal/jpnn)