Aston Villa Juara Liga Europa, Unai Emery: Sangat Fantastis

Kamis, 21 Mei 2026 – 19:00 WIB
Pelatih Aston Villa Unai Emery. Foto: Paul Ellis/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa menjadi juara Liga Europa setelah mengalahkan SC Freiburg 3-0 di Stadion Besiktas Park, Istanbul, Turki, Kamis dini hari WIB.

Kesuksesan ini bersejarah bagi Aston Villa.

Sebab, ini menjadi gelar Eropa pertama mereka sejak 1982, ketika Villa menjuarai Piala UEFA (Liga Champions) dan Piala Super Eropa 1982.

Ini juga menjadi gelar juara Liga Europa pertama Villa dan trofi besar pertama sejak menjuarai Piala Liga pada 1996 silam.

Pelatih Aston Villa Unai Emery bangga timnya menjuarai Liga Europa berkat kemenangan 3-0 atas SC Freiburg.

"Sangat fantastis. Saya sangat bersyukur," kata Unai Emery seperti dikutip laman Aston Villa pada Kamis (21/5).

Emery berterima kasih kepada pemain, ofisial, manajemen dan suporter Villa.

Menurut dia, trofi Liga Europa tidak akan bisa dicapai tanpa upaya semua pihak.

Aston Villa menjadi juara Liga Europa. Unai Emery bangga dan menganggap keberhasilan ini sangat fantastis.

TAGS   Unai Emery  Juara Liga Europa  Liga Europa  Aston Villa 
