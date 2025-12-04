Aston Villa vs MU di Liga Inggris, Unai Emery Ingin Skuadnya Tetap Rendah Hati

jpnn.com - JAKARTA - Aston Villa akan menjamu Manchester United pada pertandingan lanjutan Liga Inggris 2025/2026 di Stadion Villa Park, Birmingham, Minggu (21/12).

Aston Villa tetap menghormati MU yang dinilai sebagai tim tangguh di Liga Inggris. Pelatih Aston Vila Unai Emery mengatakan timnya memilih bersikap rendah hati.

"Kami menghormati mereka dan tetap bersikap rendah hati, terutama pada momen seperti ini. Kami harus memahami mengapa performa kami berjalan seperti sekarang ini," ujar Emery dikutip dari laman resmi Aston Villa, Sabtu (20/12).

Juru taktik asal Spanyol tersebut tidak mau anak-anak asuhnya menghilangkan Manchester United dari daftar tim tangguh di Liga Inggris.

Bagaimana pun kondisinya, ujar dia, MU merupakan tim yang sulit dihadapi. Tradisi memberikan mental pantang menyerah kepada MU. Hal itu pun sangat diwaspadai Aston Villa.

"Bukan karena sejarah mereka saja, MU kini terus berjuang membangun tim, dan musim ini, tentu saja mereka sedang mencoba meraih posisi teratas," ungkap Emery.

Selain itu, Emery menilai berjuluk skuad Setan Merah itu pada musim ini mempunyai rekor yang lebih baik kala bermain di laga tandang. Jajaran pemain serang MU juga berkualitas bagus, dan dapat memberikan mimpi buruk kepada lawan.

"Menurut saya mereka terus membaik. Mereka mempunyai pemain-pemain yang sangat, sangat bagus, dan secara penyerangan mereka tampil luar biasa," tutur Emery.