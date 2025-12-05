Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Astra Auto Fest 2025 Bidik 4.000 Pemesanan! Pengunjung Bisa Pulang Bawa Mobil Hadiah

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:42 WIB
Opening ceremony Astra Auto Fest 2025 di Astra Biz Center, BSD City, Tangerang. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Langkah cepat para pengunjung menyambut Jumat pagi di Astra Biz Center, BSD, Banten, seakan menjadi penanda dimulainya salah satu gelaran otomotif terbesar Astra.

Astra Auto Fest 2025, yang berlangsung pada 5–7 Desember, resmi dibuka dengan target ambisius: 4.000 pemesanan kendaraan hanya dalam tiga hari.

“Kami berharap minimal empat ribu transaksi bisa terjadi,” ujar Kepala Pemasaran Auto2000 sekaligus Direktur Proyek Astra Auto Fest 2025, Yagimin, di lokasi acara, BSD City, Tangerang, Jumat (5/12).

Namun, dia menegaskan fokus utama bukanlah angka, melainkan interaksi dan pengalaman konsumen.

Dari Mobil Ramah Lingkungan hingga Lexus dan BMW

Menariknya, Astra tidak mematok nilai transaksi. Wajar saja—model yang dipasarkan sangat beragam.

"Bisa saja transaksinya untuk mobil dengan harga terjangkau, tetapi bisa juga untuk Lexus atau BMW,” kata Yagimin.

Keragaman itu membuat setiap pengunjung seperti diberi ruang seluas-luasnya untuk memilih kendaraan impiannya, dari mobil hemat energi hingga unit mewah bernilai miliaran rupiah.

