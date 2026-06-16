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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Astra Cari Anak Muda Pembawa Perubahan Lewat SATU Indonesia Awards 2026

Selasa, 16 Juni 2026 – 04:17 WIB
Astra Cari Anak Muda Pembawa Perubahan Lewat SATU Indonesia Awards 2026 - JPNN.COM
Dewan Juri sekaligus Staf Khusus Menkomdigi RI Raline Shah (kedua kiri), Head of Corporate Communications Astra Windy Riswantyo (kedua kanan) serta Penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2021 sekaligus Penggerak Desa Sejahtera Astra Lali Gadget Sidoarjo Achmad Irfandi (kanan) berbagi cerita dalam acara Bincang Inspiratif 17th SATU Indonesia Awards 2026 “Terhubung Dalam Aksi” di Banyuwangi pada Jumat siang (12/6/2026). Foto: Dok Astra

jpnn.com, BANYUWANGI - Astra memulai rangkaian Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (12/6).

Melalui kegiatan tersebut, Astra mengajak generasi muda untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan di lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi aksi nyata yang memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Mengusung tema "Terhubung dalam Aksi", program ini menjadi upaya Astra untuk mendorong lahirnya lebih banyak inovasi dan gerakan sosial dari kalangan anak muda di berbagai daerah.

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Jawa Timur dipilih sebagai kota pertama dalam rangkaian roadshow karena memiliki jumlah generasi muda yang besar.

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 Provinsi Jawa Timur, populasi Generasi Z dan milenial mencapai sekitar 46 persen dari total penduduk atau hampir 19,5 juta jiwa.

Besarnya jumlah generasi muda tersebut dinilai menjadi modal penting dalam melahirkan berbagai solusi dan inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, hingga teknologi.

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Kegiatan yang diikuti lebih dari 500 peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, komunitas, dan pegiat sosial itu juga menjadi ruang berbagi inspirasi bagi para agen perubahan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan acara tersebut.

Astra memulai rangkaian Roadshow 17th SATU Indonesia Awards 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (12/6)

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TAGS   SATU Indonesia Awards 2025  Astra  Anak muda  Perubahan  Banyuwangi 
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