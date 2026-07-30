Astra Dorong Rumah Koran Kanreapia Jadi Sentra Sayuran Sulsel

jpnn.com, GOWA - Setiap pagi, hamparan sayuran hijau membentang di lereng Desa Sejahtera Astra Kanreapia, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Truk-truk pengangkut hasil panen silih berganti meninggalkan desa menuju berbagai daerah.

Sulit membayangkan bahwa beberapa dekade lalu desa ini masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan informasi.

Perubahan tersebut justru berawal dari sesuatu yang sederhana, yakni lembaran-lembaran koran yang ditempel di dinding sebuah kandang bebek, yang kemudian menjadi rumah belajar bernama Rumah Koran.

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Rumah Koran merupakan inisiatif Jamaluddin Daeng Abu, penerima Apresiasi SATU Indonesia Awards 2017 Bidang Pendidikan sekaligus penggerak Desa Sejahtera Astra Kanreapia. Inisiatif tersebut berangkat dari keprihatinannya terhadap rendahnya literasi masyarakat.

Melalui ruang belajar sederhana tersebut, masyarakat mulai membuka akses terhadap pengetahuan, mulai dari membaca berita hingga memahami informasi pada kemasan benih pertanian.

Perubahan yang diawali dengan peningkatan literasi inilah yang kemudian membuka jalan bagi berkembangnya sektor pertanian, pelestarian lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kini, Desa Sejahtera Astra Kanreapia memiliki dua Rumah Koran yang menjadi pusat literasi masyarakat sekaligus tujuan wisata edukasi bagi berbagai kalangan.

"Astra percaya bahwa perubahan yang berkelanjutan berawal dari masyarakat yang memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Melalui Desa Sejahtera Astra, kami terus mendampingi masyarakat melalui kolaborasi di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan agar potensi lokal dapat tumbuh menjadi kekuatan yang memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Chief of Corporate Affairs PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto.