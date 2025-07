Astra Financial Tawarkan Promo Spesial di GIIAS 2025

jpnn.com, TANGERANG - Astra Financial, divisi jasa keuangan Astra meresmikan booth di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu (23/7).

Mengusung tema “Innovation in Motion,” Astra Financial akan terus menghadirkan inovasi layanan keuangan terbaik dan berkelanjutan.

Wakil Presiden Direktur Astra (In-Charge Astra Financial), Rudy Chen menyampaikan GIIAS 2025 menjadi momentum penting bagi Astra Financial untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional.

Baca Juga: Astra Financial Ajak Masyarakat Cerdas dalam Mengelola Keuangan

"Hal ini mencerminkan komitmen kuat Astra Financial dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif nasional melalui penyediaan One Stop Financial Solution bagi konsumen otomotif tanah air,” kata Rudi kepada awak media, Rabu.

Rudy menjelaskan partisipasi Astra Financial di GIIAS merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui rangkaian produk, layanan, dan aktivitas edukatif yang relevan.

“Kami mendorong masyarakat untuk lebih mengenal akses dan manfaat layanan keuangan formal, sebagai fondasi penting dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan,” tutur Rudy.

Baca Juga: Maucash dan Astra Financial Jadi Mitra Andal di GIIAS 2024

Di ajang pameran otomotif tahunan ini, Astra Financial didukung oleh 9 unit bisnisnya menawarkan layanan keuangan yang lengkap, mudah, dan terpercaya dengan mengusung One Stop Financial Solution bagi para pencinta otomotif.

Adapun 9 unit bisnisnya itu di antaranya Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial Services (TAF), Asuransi Astra, Astra Life,

FIFGROUP, Moxa, AstraPay, Seva, dan Bank Saqu