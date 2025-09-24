Astra Gelar Pameran Tenun-Budaya NTT

jpnn.com, JAKARTA - Astra melalui Yayasan Astra menyelenggarakan Pameran Tenun bertajuk “Menenun, Menjaga Tradisi Masa Depan” di dua lokasi, yakni Menara Astra pada 18–21 September 2025 serta Menara FIF pada 18–19 September 2025.

Pameran ini menampilkan beragam karya tenun hasil kreasi sekolah binaan Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim (YPA MDR) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain menikmati karya tenun, pengunjung juga diajak mengenal budaya NTT melalui berbagai aktivitas interaktif, seperti pengumpulan stamp yang dapat ditukar dengan hadiah kriya tenun, serta mengikuti Cre(art)ive Workshop untuk membuat aksesori berbahan kain tenun yang dapat dibawa pulang.

Selaras dengan penyelenggaraan pameran tenun, Yayasan Astra – YPA MDR mengadakan kegiatan media gathering bertema “Merajut Cerita, Menenun Masa Depan.”

Acara ini dihadiri oleh sekitar 10 perwakilan media yang turut berperan dalam menyebarkan informasi serta memperluas jangkauan pesan yang ingin disampaikan.

Melalui kegiatan ini, Yayasan Astra - YPA MDR tidak hanya memperkenalkan ragam keindahan dan filosofi di balik tenun Nusantara, tetapi juga mengajak media untuk bersama-sama mengangkat nilai budaya lokal sebagai bagian dari upaya membangun masa depan yang berkelanjutan.

Menenun menjadi salah satu fokus pembinaan Yayasan Astra - YPA MDR melalui Pilar Kecakapan Hidup.

Program ini bertujuan menumbuhkan kecintaan terhadap warisan budaya leluhur sekaligus mendorong pelestarian tradisi lokal.