Astra Groundbreaking Fasilitas Baru UPTD SDN Oefoe di Rote Ndao

jpnn.com, ROTE NDAO - Astra melalui Yayasan Astra melakukan groundbreaking bertema Mengukir Masa Depan Bersama Bagi Generasi Cerdas dengan membangun fasilitas baru di UPTD SDN Oefoe, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Kamis (14/8).

Pembangunan ini merupakan komitmen berkelanjutan dari Astra dalam mendukung kemajuan pendidikan di wilayah binaan.

“Groundbreaking pembangunan gedung UPTD SDN Oefoe ini merupakan simbol dari harapan, kerja sama, dan cita-cita besar kami untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa,? ujar Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim, Gunawan Salim.

Pertumbuhan jumlah siswa di UPTD SDN Oefoe mengalami peningkatan signifikan sehingga perlu adanya penambahan kapasitas ruang kelas dan fasilitas pendukung untuk menunjang proses belajar mengajar yang optimal.

Pembangunan fasilitas fisik sekolah yang dimulai pada Agustus 2025 ini ditargetkan rampung pada Juni 2026, dengan total luas bangunan mencapai 862 meter persegi di atas lahan seluas 7.000 meter persegi.

Fasilitas baru ini akan dilengkapi dengan berbagai sarana yang mendukung pembelajaran holistik, yaitu ruang kelas yang memadai bagi seluruh rombongan belajar, perpustakaan dan lopo baca untuk meningkatkan minat literasi siswa.

Kemudian fasilitas ramah anak dan penyandang disabilitas, akses air bersih yang memadai di lingkungan sekolah, lapangan serbaguna untuk kegiatan olahraga dan upacara, pagar pengaman demi menjaga keamanan siswa, dan peningkatan daya listrik untuk mendukung kegiatan operasional sekolah.

Sejak 2022, Yayasan Astra - Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim telah melakukan pembinaan menyeluruh di UPTD SDN Oefoe, melalui program berbasis empat pilar, yaitu pilar karakter, pilar akademis, pilar seni budaya, dan pilar kecakapan hidup.