Astra Kenalkan Tenun Sumba ke Dunia di Indonesia-Singapore Orchid Extravaganza

jpnn.com, SINGAPURA - PT Astra International Tbk kembali membawa potensi lokal Indonesia ke panggung internasional.

Kali ini, Astra menghadirkan kisah pemberdayaan masyarakat melalui Desa Sejahtera Astra Sumba Timur dalam Indonesia-Singapore Orchid Extravaganza yang berlangsung di Flower Dome, Gardens by the Bay, Singapura, pada 4 Juli hingga 10 Agustus 2026.

Keikutsertaan PT Astra International Tbk menjadi bagian dari rangkaian MASA Singapore 2026: A Sight Into Indonesia's Golden Era.

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Melalui ajang tersebut, Astra memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menampilkan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal kepada pengunjung dari berbagai negara.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengatakan kehadiran Desa Sejahtera Astra Sumba Timur di Singapura merupakan kelanjutan dari upaya perusahaan memperkenalkan kreativitas dan potensi Indonesia ke tingkat global.

"Indonesia-Singapore Orchid Extravaganza menjadi kelanjutan dari upaya bersama untuk memperkenalkan kreativitas Indonesia kepada masyarakat internasional. Melalui kolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan, Astra berharap kisah pemberdayaan masyarakat serta potensi lokal Indonesia dapat semakin dikenal sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang," ujar Boy Kelana Soebroto.

Desa Sejahtera Astra Sumba Timur merupakan program pemberdayaan yang membina lima desa sentra tenun di Kabupaten Sumba Timur, yakni Kampung Raja Prailiu, Mbatakapidu, Lambanapu, Mauliru, dan Kawangu.

Melalui program ini, PT Astra International Tbk mendorong pelestarian Tenun Ikat khas Sumba sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.