Astra Masuk Daftar Tempat Kerja Terbaik di Asia, Borong 3 Penghargaan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Astra kembali memperoleh pengakuan di bidang pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui ajang HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2026.

Dalam penghargaan yang digelar pada Jumat (5/6), Astra bersama sejumlah perusahaan Grup Astra berhasil membawa pulang beberapa penghargaan sekaligus.

Pada ajang tersebut, Astra meraih penghargaan utama HR Asia Best Companies To Work For In Asia 2026. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan HR Asia People Transformation Awards 2026 dan HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026.

Tidak hanya Astra, sejumlah entitas di bawah Grup Astra turut menerima penghargaan serupa. Di antaranya Toyota Astra Motor, FIFGROUP, Astra Credit Companies, Surya Artha Nusantara Finance, dan United Tractors.

HR Asia memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan di Asia yang dinilai konsisten menerapkan praktik SDM terbaik, membangun keterlibatan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan berkelanjutan.

Ajang ini melibatkan sekitar 2,5 juta responden dan 20.000 perusahaan dari berbagai negara di Asia. Sebanyak 20 persen peserta berasal dari perusahaan yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 Companies.

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Chief of Corporate Human Capital Development Astra Matilda Esther Rotinsulu mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus menghadirkan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan karyawan.

"Kami memaknai penghargaan ini sebagai penyemangat untuk terus menghadirkan lingkungan kerja yang mendukung setiap Insan Astra dalam mengembangkan potensi terbaiknya. Kami percaya bahwa keberlanjutan perusahaan tidak terlepas dari kontribusi dan semangat Insan Astra untuk menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara sebagaimana tercermin dalam filosofi Astra yaitu Catur Dharma," ujarnya.