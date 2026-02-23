Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Astra Mencatatkan Pendapatan Bersih Rp 323,4 T di 2025

Sabtu, 28 Februari 2026 – 01:22 WIB
Astra Mencatatkan Pendapatan Bersih Rp 323,4 T di 2025 - JPNN.COM
PT Astra International Tbk (ASII) menunjukkan daya tahan bisnis sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga batu bara dan pelemahan pasar mobil nasional, grup usaha ini tetap mencatatkan pendapatan bersih Rp 323,4 triliun. Foto: dok Astra

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) menunjukkan daya tahan bisnis sepanjang 2025. Di tengah tekanan harga batu bara dan pelemahan pasar mobil nasional, grup usaha ini tetap mencatatkan pendapatan bersih Rp 323,4 triliun.

Angka tersebut turun tipis 2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp 328,5 triliun pada 2024.

Meski demikian, skala pendapatan yang tetap bertahan di atas Rp320 triliun mencerminkan fondasi usaha yang solid dengan portofolio terdiversifikasi.

Seiring capaian itu, laba bersih Astra tercatat Rp 32,8 triliun pada 2025, turun 3 persen dibandingkan Rp 33,9 triliun pada tahun sebelumnya.

Laba bersih per saham juga turun 3 persen menjadi Rp 810 dari Rp 837.

Presiden Direktur Astra, Djony Bunarto Tjondro, menegaskan bahwa tekanan eksternal memang memengaruhi kinerja, tetapi struktur bisnis yang berimbang mampu menjaga stabilitas.

“Pada tahun 2025, laba Grup mengalami penurunan terutama disebabkan harga batu bara yang lebih rendah dan lemahnya pasar mobil baru. Namun, kinerja bisnis Grup tetap resilien didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya,” ujar Djony dalam keterangan resmi, Rabu (26/2).

Lini Usaha Jadi Penyeimbang

Di tengah tekanan harga batu bara dan pelemahan pasar mobil nasional, grup usaha Astra tetap mencatatkan pendapatan bersih Rp 323,4 triliun

