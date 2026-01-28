Astra Otoparts Pasok Komponen Mesin dan Rangka Motor ke Filipina

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT Astra Otoparts Tbk (Astra Otoparts/AOP) mengapalkan komponen otomotif ke pasar Filipina.

Pengiriman perdana itu dilakukan melalui anak usahanya, Astra Otoparts Philippines Inc. (AOPP) dan Astra Visteon Philippines Inc. (AVP) ke pada Honda Philippines Inc. (HPI) pada Senin (27/1).

Ekspor itu menjadi tonggak awal dimulainya operasional di Filipina sekaligus memperkuat peranan Perseroan dalam rantai pasok global, terutama di regional (Asia).

Presiden Direktur Astra Otoparts Hamdhani Dzulkarnaen Salim mengatakan pengiriman komponen ini mencerminkan kepercayaan Honda Philippines terhadap kapabilitas manufaktur Astra Otoparts, sekaligus menjadi langkah awal komitmen jangka panjang kehadiran manufaktur komponen otomotif di Filipina.

"Melalui fasilitas manufaktur AOPP dan AVP, kami siap mendukung penguatan industri otomotif yang sejalan dengan pertumbuhan pasar kendaraan roda dua di Filipina,” ujar Hamdhani dalam siaran persnya, Selasa (28/1).

Pada fase pertama, pengiriman perdana ini meliputi enam produk komponen engine dan frame kendaraan roda dua.

Hal itu mencerminkan kesiapan AOPP dan AVP dalam memenuhi kebutuhan komponen oleh pabrikan kendaraan roda dua (Original Equipment Manufacturer) di Filipina.

Sektor otomotif Filipina merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan dengan iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal asing.