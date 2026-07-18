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Astra Perkuat Desa Sejahtera Bugisan sebagai Destinasi Wisata Candi Plaosan Berbasis Budaya

Sabtu, 18 Juli 2026 – 22:12 WIB
Astra Perkuat Desa Sejahtera Bugisan sebagai Destinasi Wisata Candi Plaosan Berbasis Budaya - JPNN.COM
Candi Plaosan atau dikenal dengan Candi Kembar menjadi ikon utama Desa Sejahtera Astra Bugisan yang terletak di Kecamatan Prambanan, Klaten, Yogyakarta. Foto: Astra

jpnn.com - PT Astra International Tbk (Astra) terus memperkuat kolaborasi bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal melalui Desa Sejahtera Astra Bugisan di Kecamatan Prambanan, Klaten, Yogyakarta.

Berbekal warisan budaya yang kaya serta kearifan lokal yang terus dilestarikan, desa wisata ini berkembang menjadi destinasi yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Astra Perkuat Desa Sejahtera Bugisan sebagai Destinasi Wisata Candi Plaosan Berbasis BudayaPendampingan pelaku UMKM ternak lele di Desa Sejahtera Astra Bugisan. Foto: Astra

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Desa Sejahtera Astra Bugisan dikenal dengan keberadaan Candi Plaosan, salah satu peninggalan bersejarah yang merepresentasikan harmoni budaya Hindu dan Buddha.

Nilai toleransi dan kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi bagian dari identitas desa sekaligus fondasi dalam mengembangkan potensi wisata berbasis budaya.

Sejak 2022, Astra bersama masyarakat memperkuat pengembangan desa melalui empat pilar kontribusi sosial, yaitu kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan, yang telah menjangkau lebih dari 3.000 masyarakat hingga berdampak kepada peningkatan pendapat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bugisan hingga 31% yang didukung oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan melalui berbagai program kolaborasi yang dilakukan.

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Chief Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto mengatakan Astra meyakini bahwa setiap daerah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

"Melalui kolaborasi bersama masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Astra berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi lokal agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa," kata Boy Kelana Soebroto, Sabtu (18/7/2026).

PT Astra International Tbk (Astra) terus memperkuat kolaborasi bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal melalui Desa Sejahtera Astra Bugisan.

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TAGS   Astra  PT Astra International Tbk  Desa Sejahtera Astra Bugisan  Candi Plaosan  desa wisata  Prambanan  Boy Kelana Soebroto  Destinasi Wisata  Budaya 
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