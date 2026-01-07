Astra Serahkan 35 Unit Ambulans untuk Mendukung Layanan Kesehatan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025, Astra turut berpartisipasi dengan menyerahkan 35 unit ambulans yang diharapkan dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah.



Unit ambulans, yang terdiri dari 30 unit Daihatsu Luxio dan 5 unit Isuzu Traga Bus Euro 4, telah didistribusikan ke 11 titik di berbagai wilayah Indonesia, meliputi Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan di wilayah prioritas, sebanyak 9 unit ambulans dialokasikan untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ambulans tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung mobilisasi pasien, pelayanan kegawatdaruratan, serta memperkuat kesiapsiagaan layanan kesehatan di daerah, termasuk untuk kebutuhan pelayanan sosial dan kemanusiaan.



Adapun sejumlah unit ambulans yang didistribusikan ke berbagai wilayah tersebut dihadirkan dalam acara kegiatan Natal Nasional 2025 yang berlangsung pada Senin (5/1).

Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Presiden Komisaris Astra Prijono Sugiarto, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, serta Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.



“Rangkaian kegiatan Natal Nasional 2025 dirancang sebagai acara yang sederhana namun berdampak nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Terdapat 14 kegiatan bantuan sosial di antaranya adalah bantuan 35 unit ambulans,” ujar Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025 Maruarar Sirait.



Melalui Momentum Natal Nasional 2025, Astra terus melanjutkan komitmen program kontribusi sosial yang berfokus pada penguatan masyarakat desa yang telah berjalan selama ini, khususnya dalam mendukung pengembangan layanan kesehatan di daerah.

Astra berharap ambulans yang telah diserahkan dapat mendukung mobilisasi pasien dan percepatan akses pertolongan medis, baik dalam kondisi sehari-hari maupun pada situasi yang membutuhkan penanganan darurat.

"Ke depan, Astra akan terus berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa," ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.



Ambulans yang diserahkan oleh Astra tersebut dilengkapi dengan berbagai peralatan medis dan penunjang keselamatan, antara lain patient monitor, suction pump, emergency deluxe, lemari peralatan medis, serta perangkat oksigen terapi.

Selain itu, ambulans juga dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan pendukung operasional, seperti pemadam api ringan (APAR) tipe ABC berkapasitas 1 kg, lampu lightbar LED dan sirene, serta landasan tandu ambulans yang dilengkapi tempat penyimpanan scoop stretcher, tandu ambulans otomatis, dua buah lampu operasi model geser serta central oxygen BSS system.



Sebelumnya pada Desember 2025 lalu, Astra bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui perusahaan-perusahaan Grup Astra yaitu AUTO2000, Astra Daihatsu, dan Astra Isuzu memberikan dukungan teknis berupa pengecekan ambulans sebagai penunjang layanan rumah sakit serta puskesmas.