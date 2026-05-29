Astra Serahkan Rumah Layak Huni dan Luncurkan EcoBiz Desa Sejahtera Astra di Garut

jpnn.com, GARUT - Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, Astra melaksanakan kegiatan serah terima kunci Rumah Layak Huni (RLH) sekaligus meluncurkan EcoBiz di Desa Sejahtera Astra Garut yang terletak di kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (28/5).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Astra dalam menghadirkan kontribusi sosial berkelanjutan melalui pengembangan hunian layak serta penguatan ekosistem kewirausahaan bagi masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP RI R. Haryo Bekti Martoyoedo, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Isma Andini Prihati, Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship IPB Handian Purwawangsa, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto serta Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo.

Dalam kesempatan tersebut, Astra melakukan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat rumah layak huni sekaligus melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah bagi masyarakat binaan Desa Sejahtera Astra di Garut.

“Program Rumah Layak Huni Astra merupakan bagian dari komitmen Astra dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Astra berharap setiap rumah yang dibangun dapat menjadi ruang tumbuh bagi mimpi, harapan, dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Pada tahun 2025, Astra berkomitmen untuk mendukung pembangunan Rumah Layak Huni bagi petani Hutan Karbon Produktif di wilayah Desa Sejahtera Astra.

Hingga saat ini, telah terbangun sebanyak 250 Rumah Layak Huni, yang terdiri dari 165 rumah di Kabupaten Banyumas dan 85 rumah di Kabupaten Garut.

Penyerahan Rumah Layak Huni di Garut dilakukan di empat desa, yaitu Desa Telaga Wangi, Desa Marga Mulya, Desa Jayamekar, dan Desa Cikandang.