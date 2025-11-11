Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AstraZeneca Indonesia Kembali Raih Predikat Best Place to Work

Selasa, 11 November 2025 – 16:31 WIB
AstraZeneca Indonesia Kembali Raih Predikat Best Place to Work
AstraZeneca Indonesia. Foto dok AstraZeneca

jpnn.com, JAKARTA - AstraZeneca Indonesia kembali mendapatkan sertifikasi Best Place to Work 2025, sebagai salah satu tempat kerja terbaik versi Best Places to Work (BPTW).

Pencapaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menghadirkan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, di mana setiap individu merasa dihargai, didukung, dan memiliki ruang untuk berkembang.

Sebagai perusahaan yang mendorong masa depan industri kesehatan melalui sains dan inovasi, AstraZeneca Indonesia terus membangun budaya kerja yang progresif, kolaboratif, dan memberdayakan talenta.

“Kami bangga kembali diakui sebagai Best Place to Work, yang menandai tahun keempat berturut-turut kami meraih sertifikasi ini. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat kami dalam menciptakan lingkungan kerja di mana setiap individu merasa dihargai, disertakan, dan diberdayakan untuk berkembang," ujar Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Esra Erkomay.

"Di AstraZeneca, kami percaya bahwa ketika karyawan kami berkembang, sains dan inovasi pun ikut hidup dan bersama-sama, kami dapat menghadirkan obat-obatan yang mengubah hidup bagi pasien di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Dalam pencapaian sertifikasi ini, AstraZeneca secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam pengembangan talenta melalui beragam inisiatif pelatihan dan program kepemimpinan.

Upaya tersebut mencakup Leadership Training & Workshop bagi para people manager, program mentoring, serta berbagai program pengembangan keahlian dan kapabilitas.

Selain itu, AstraZeneca juga menerapkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, seperti kebijakan Work from Home (WFH) yang fleksibel dan berbagai inisiatif kesejahteraan karyawan untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental.



TAGS   AstraZeneca  PT Astrazeneca Indonesia  AstraZeneca Indonesia  budaya kerja 
