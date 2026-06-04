AstraZeneca & RS Kanker Dharmais Perluas Akses Diagnostik Genomik NGS

jpnn.com, JAKARTA - Kanker masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia dengan lebih dari 408 ribu kasus baru setiap tahun.

Kanker payudara dan kanker paru tercatat sebagai dua jenis kanker yang paling banyak ditemukan, sementara tantangan penanganannya semakin kompleks karena karakteristik biologis penyakit yang berbeda pada setiap pasien.

Untuk memperkuat penanganan kanker berbasis presisi, AstraZeneca Indonesia dan Rumah Sakit Kanker Dharmais menjalin kolaborasi strategis melalui implementasi teknologi Next-Generation Sequencing (NGS).

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Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas diagnosis kanker sekaligus membantu dokter menentukan terapi yang lebih tepat sasaran bagi pasien.

"Penguatan ekosistem diagnostik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas penanganan kanker di Indonesia," kata Presiden Direktur AstraZeneca Indonesia, Esra Erkomay di Jakarta, Kamis (4/6).

Kolaborasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (4/6), berfokus pada penguatan layanan diagnostik presisi untuk kanker payudara, kanker paru, serta Leukemia Limfositik Kronis atau Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL).

“Sebagai perusahaan biofarmasi berbasis sains, AstraZeneca memiliki komitmen kuat di bidang onkologi untuk mendukung ambisi mengeliminasi kanker sebagai penyebab utama kematian,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi NGS sebagai alat diagnostik presisi dapat membantu pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat, personal, dan berbasis bukti sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kanker nasional.