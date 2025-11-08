Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Astrid Tiar Curi Perhatian di JFW 2026, Momen Comeback ke Runway

Sabtu, 08 November 2025 – 04:34 WIB
Astrid Tiar di panggung JFW 2026. Foto: Tim Natasha Luxe

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta Fashion Week (JFW) 2026 menjadi saksi transformasi lini premium dari PT Pesona Natasha Gemilang, Natasha Luxe.

Mengusung tema Transformative Beauty, Unforgettable Presence, Natasha Luxe menghadirkan serangkaian momen transformasi memukau dari para muse yang tampil.

Bersamaan dengan acara ini, Astrid Tiar yang didapuk sebagai Brand Ambassador Natasha Luxe kembali ke panggung peragaan fesyen.

Tak hanya itu, Natasha Luxe juga menggandeng tiga desainer internasional ternama, yaitu Wiki Wu (ctrl+alt+shift), Lisa Ju (Revolte), dan Pamela Usanto (Utopia), untuk menampilkan koleksi-koleksi transformatif mereka.

“Kolaborasi yang dilakukan oleh Natasha Luxe di JFW kali ini sebagai bagian dari komitmen kami untuk bisa terus menjawab transformasi kulit dan kecantikan para wanita Indonesia yang terus berkembang,” ujar Chief Commercial Officer PT Pesona Natasha Gemilang, Pauline Liongosari di Jakarta, baru-baru ini.

Pauline menambahkan transformasi yang dihadirkan bukan sekadar tampilan runway, tetapi juga dari merek itu sendiri.

Nilai pendekatan holistik dan personalized yang dipegang merek, diterjemahkan ke dalam bahasa visual dalam runway JFW tahun ini.

“Transformasi yang kami bicarakan bukan hanya tampilan runway, tetapi transformasi brand. Melalui Natasha Luxe, kami merangkum tiga dekade pengalaman Natasha dan membawanya ke konteks yang lebih adaptif terhadap kebutuhan konsumen,” katanya menjelaskan.

Astrid Tiar mencuri perhatian di JFW 2026, momen comeback ke runway setelah sekian lama.

