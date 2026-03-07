Close Banner Apps JPNN.com
Asuransi Jasindo Perkuat Komitmen Keberlanjutan di Bulan Ramadan

Sabtu, 07 Maret 2026 – 21:04 WIB
Asuransi Jasindo Perkuat Komitmen Keberlanjutan di Bulan Ramadan
Asuransi Jasindo menyalurkan santunan kepada anak yatim dan duafa, membagikan paket takjil, serta mendukung fasilitas ibadah melalui penyediaan rak penitipan sepatu dan charging station. Foto dok Jasindo

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Jasindo mempertegas komitmen keberlanjutan perusahaan melalui implementasi program sosial berbasis kesehatan dan penguatan harmoni sosial dalam momentum Ramadan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema menuturkan sebagai bagian dari industri asuransi nasional dan ekosistem BUMN, Asuransi Jasindo memandang pembangunan SDM unggul dan masyarakat yang mampu beradaptasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Oleh karena itu, program sosial perusahaan dirancang agar berorientasi pada dampak jangka panjang dan memberikan nilai tambah yang terukur bagi masyarakat.

Brellian mengatakan integrasi aspek sosial dalam strategi bisnis merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan kontribusi terhadap agenda pembangunan nasional.

“Kami memaknai keberlanjutan sebagai komitmen untuk memastikan setiap inisiatif bisnis memiliki dimensi sosial yang kuat. Melalui layanan kesehatan preventif dan penguatan nilai kebersamaan di masyarakat, Asuransi Jasindo ingin berkontribusi pada pembangunan SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ketahanan sosial,” ujar Brellian.

Dalam kegiatan tersebut, Asuransi Jasindo menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui program Mobil Sehat Jasindo yang melayani ribuan jamaah.

Akses terhadap layanan kesehatan preventif ini menjadi bagian dari investasi sosial perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan nyaman.

Selain layanan kesehatan, kegiatan juga dirangkaikan dengan kajian Ramadan bertema Halal Lifestyle untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pola hidup sehat dan halal yang berkelanjutan.

Asuransi Jasindo memandang pembangunan SDM unggul dan masyarakat yang mampu beradaptasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

