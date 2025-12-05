Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Asuransi Jasindo Salurkan Bantuan ke Wilayah Terdampak Banjir di Sumatra

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:05 WIB
Asuransi Jasindo bekerja sama dengan Rumah Zakat memberikan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya di lokasi terdampak bencana, yaitu Lhokseumawe, Padang, dan Tapanuli Tengah. Foto dok Jasindo

jpnn.com, SUMATERA BARAT - Asuransi Jasindo bekerja sama dengan Rumah Zakat memberikan bantuan sembako dan kebutuhan lainnya di lokasi terdampak bencana, yaitu Lhokseumawe, Padang, dan Tapanuli Tengah.

Bantuan tersebut diberikan Jasindo sebagai wujud kepedulian dan komitmen dalam mendukung masyarakat di wilayah terdampak bencana.

“Masyarakat yang terdampak bencana membutuhkan dukungan yang cepat dan tepat, terutama pada fase awal masa tanggap darurat. Oleh karena itu, kami bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar warga dapat terpenuhi, sekaligus menjaga ketahanan dan stabilitas kehidupan,” ujar Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo.

Selain penyerahan bantuan dapur umum, Asuransi Jasindo juga menyalurkan paket sembako dan obat-obatan kepada masyarakat di wilayah Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Brellian menambahkan penyaluran bantuan ini merupakan wujud kepedulian Asuransi Jasindo untuk mendukung proses pemulihan masyarakat, agar kebutuhan masyarakat dapat tercukupi.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi dorongan bagi proses pemulihan dan bangkitnya aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Ke depan, Asuransi Jasindo akan terus memperkuat inisiatif sosial yang berfokus pada ketangguhan masyarakat, dengan memastikan setiap dukungan yang diberikan menghadirkan rasa aman serta membantu masyarakat kembali bergerak dan bertahan dalam situasi penuh tantangan.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

