JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Asuransi MSIG Indonesia Rayakan Hari Jadi ke-50, Siapkan Strategi Bisnis Masa Depan

Kamis, 08 Januari 2026 – 10:53 WIB
PT Asuransi MSIG Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50 dengan menggelar gala dinner di Fairmont Hotel Jakarta. Foto: Dokumentasi MSIG Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia), salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia, merayakan hari jadinya yang ke-50 pada 5 Desember 2025 melalui gala dinner di Fairmont Hotel Jakarta.

Acara tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan perusahaan dalam melindungi masyarakat, mendukung dunia usaha, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Acara yang mengusung tema 'Golden Journey with Gratitude' itu dihadiri oleh para klien, mitra bisnis, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kedutaan Besar Jepang, serta jajaran eksekutif dari MS&AD Insurance Group.

Para tamu disambut melalui sambutan dari Shinichiro Funabiki, President and CEO Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Japan, disusul oleh sambutan dari Mitsuru Myochin, Chargé d’Affaires ad interim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, serta Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Dukungan Kemanusiaan bagi Korban Banjir Bandang

Acara ini juga mencakup penyerahan simbolis dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Aceh dan Sumatra Utara.

Donasi diserahkan oleh Shikato Takeuchi (Presiden Direktur) bersama Bernardus Wanandi (Wakil Presiden Direktur), keduanya dari MSIG Indonesia, untuk kemudian disalurkan oleh Save the Children Indonesia.

Bantuan tersebut diperkirakan memberi manfaat bagi sekitar 600 orang, termasuk 150 anak, melalui penyediaan 100 paket hygiene kit, akses air bersih dan sistem torrent di enam lokasi, serta penyediaan dua Child-Friendly Spaces berikut aktivitas dukungan psikososial.

