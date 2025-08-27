Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Asuransi Sinar Mas Bayarkan Klaim Kendaraan Terdampak Banjir di Sumut Rp1,07 Miliar

Jumat, 19 Desember 2025 – 03:32 WIB
PT Asuransi Sinar Mas membayarkan klaim asuransi kendaraan bermotor kepada tujuh debitur PT OTO Multiartha, yang terdampak banjir di Sumatera Utara. Foto dok Sinar Mas

jpnn.com, MEDAN - PT Asuransi Sinar Mas membayarkan klaim asuransi kendaraan bermotor dengan total nilai Rp1.070.550.000 kepada tujuh debitur PT OTO Multiartha, yang terdampak banjir di Sumatera Utara.

Pembayaran klaim dibayarkan hanya dalam waktu dua hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

“Mewakili Manajemen Asuransi Sinar Mas, kami prihatin atas bencana banjir yang terjadi pada 27 November 2025 lalu. Sejak terjadinya banjir, Asuransi Sinar Mas telah proaktif menghubungi nasabah yang berpotensi terdampak untuk melakukan pendataan. Kami berkomitmen untuk mempercepat proses penanganan klaim agar nasabah dapat segera memperoleh kepastian, sehingga dapat merasa lebih tenang dan terbantu,” ujar Adil Erguna Ginting, Pimpinan PT Asuransi Sinar Mas Cabang Medan.

Basar Siregar, Branch Manager PT OTO Multiartha Medan, menyampaikan apresiasinya atas penanganan dan pembayaran klaim yang dilakukan Asuransi Sinar Mas.

Dia menilai proses klaim berjalan cepat dan didukung koordinasi yang baik dari tim Asuransi Sinar Mas Medan.

“Hal ini mencerminkan komitmen dan profesionalisme Asuransi Sinar Mas dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah,” ujar Basar.

Pembayaran klaim akibat bencana bukanlah hal baru bagi Asuransi Sinar Mas.

Perusahaan secara konsisten hadir mendampingi nasabah dalam menghadapi berbagai peristiwa besar di Indonesia, mulai dari Tsunami Aceh 2004, Banjir Jakarta 2002, Gempa Yogyakarta 2006, Gempa Padang 2009, Banjir Bali 2025 dan masih banyak lagi.

Sejak terjadinya banjir, Asuransi Sinar Mas telah proaktif menghubungi nasabah yang berpotensi terdampak untuk melakukan pendataan.

TAGS   Asuransi Sinar Mas  asuransi  klaim asuransi  Bencana Banjir 
