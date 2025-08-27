Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Asuransi Sinar Mas Gelar Literasi Keuangan Bagi Ratusan UMKM di Kota Batam

Rabu, 27 Agustus 2025 – 18:30 WIB
Asuransi Sinar Mas Gelar Literasi Keuangan Bagi Ratusan UMKM di Kota Batam - JPNN.COM
Asuransi Sinar Mas menggelar Literasi Keuangan diikuti oleh 100 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Foto dok Sinarmas

jpnn.com, BATAM -  

Asuransi Sinarmas menggelar Literasi Keuangan yang diikuti oleh 100 UMKM, yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Literasi Keuangan serta bentuk dukungan nyata terhadap Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca Juga:

Literasi Keuangan diikuti oleh 100 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Kegiatan diisi dengan pemberian pengetahuan mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, pengenalan konsep asuransi konvensional dan asuransi syariah serta penjaminan kredit.

Para UMKM yang sebagian besar bergerak di bidang kuliner sangat antusiasme dengan materi yang diberikan dan banyak mengajukan pertanyaan hingga akhir sesi.

Baca Juga:

“Melalui kegiatan Literasi Keuangan ini, Asuransi Sinar Mas berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami meyakini bahwa pemahaman yang baik mengenai perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko akan membantu UMKM lebih siap menghadapi tantangan usaha maupun kehidupan sehari-hari,” ungkap Dumasi M M Samosir, Direktur PT Asuransi Sinar Mas.

Dumasi menjelaskan bahwa Asuransi Sinar Mas dan Sinar Mas senantiasa mendukung upaya untuk UMKM dapat naik kelas.

Asuransi Sinar Mas berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asuransi Sinar Mas  UMKM  Inklusi keuangan  sinar mas  OJK 
BERITA ASURANSI SINAR MAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp