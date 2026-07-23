ASUS ExpertBook P5 G2 (AMD), Laptop untuk Kerja Profesional Hybrid

jpnn.com, JAKARTA - Untuk memaksimalkan efisiensi kerja para profesional hybrid dan pemimpin bisnis skala kecil-menengah (SMB), ASUS menyediakan dua opsi ASUS ExpertBook P5 G2 PM5406.

Tersedia dalam layar 14 inci IPS ataupun OLED, laptop untuk kerja tersebut menghadirkan perpaduan performa AI yang lebih cepat, visual yang memukau, ketahanan setara standar militer serta keamanan tingkat enterprise.

"Segmen bisnis di Indonesia semakin mengandalkan teknologi AI untuk mempercepat produktivitas, baik di kantor maupun saat bekerja dari mana saja. Melalui ASUS ExpertBook P5 G2, kami menghadirkan solusi yang tidak hanya bertenaga, tetapi juga dirancang dengan standar keamanan dan ketahanan kelas dunia," kata Commercial Director ASUS Indonesia Eric Khoven.

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Berikut lima aspek utama yang ditawarkan ASUS ExpertBook P5 G2 serta skenario penggunaan nyatanya dalam keseharian kerja para profesional dan pelaku bisnis.

1. Performa Unggul untuk Beban Kerja Masa Depan

ASUS ExpertBook P5 G2 dipersenjatai prosesor hingga AMD Ryzen AI 9 HX 470 (12 core/24 thread, hingga 5,2GHz, 55 NPU TOPS) untuk varian yang tersedia secara project, sementara unit ritel di Indonesia dibekali AMD Ryzen AI 7 445 dengan akselerasi neural hingga 50 NPU TOPS.

Tenaga CPU hingga 45 watt TDP dioptimalkan untuk alur kerja berbasis AI yang menuntut, memastikan aplikasi berjalan dengan efisiensi dan kecepatan superior untuk multitasking maupun analisis data intensif.

Untuk mendukung tugas berat serta ukuran berkas yang terus membesar, laptop ini dapat ditingkatkan hingga 64GB RAM DDR5 berkecepatan 5600 MT/s lewat dua slot SO-DIMM, serta hingga 3TB penyimpanan dual-SSD M.2 PCIe 4.0 lewat dua slot (M.2 2280 dan M.2 2230). Kemampuan upgrade ini menawarkan masa pakai produk yang lebih panjang dibandingkan kompetitor yang umumnya tidak menawarkan opsi ekspansi seluas ini.