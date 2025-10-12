ASUS ProArt P16, Laptop untuk Kreator Profesional

jpnn.com, JAKARTA - ASUS kembali melengkapi jajaran lini laptop untuk kreator terbaiknya dengan menghadirkan seri ASUS ProArt P16.

Ada dua varian laptop untuk kreator yang akan dihadirkan ke pasaran Indonesia, yakni ASUS ProArt P16 (H7606WM) dan ASUS ProArt P16 (H7606WW).

ASUS ProArt P16 Series, merupakan laptop AI generasi terbaru yang dirancang untuk menjawab kebutuhan para profesional kreatif, desainer, dan content creator modern.

Mengusung prosesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 dengan NPU AMD XDNA hingga 50 TOPS, serta opsi GPU hingga NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, ASUS ProArt P16 menghadirkan performa komputasi dan grafis tingkat workstation dalam format laptop desain yang portabel dan elegan.

"ASUS ProArt P16 menjadi salah satu laptop untuk kreator pertama di Indonesia yang hadir sebagai Copilot+ PC, membawa pengalaman AI lokal yang lebih cepat dan aman berkat integrasi langsung dengan Windows 11," kata Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin.

“Selain performa tinggi, teknologi AI dan berbagai fitur kemudahan untuk kreator, ASUS ProArt juga mendapatkan layanan purnajual yang istimewa,” tambahnya.

Dengan panel ASUS Lumina OLED, prosesor AI serta GPU RTX 5000 Series, ASUS ProArt P16 didesain untuk kebutuhan spesifik pengguna. Prosesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 dengan 12 core dan 24 thread, dikombinasikan dengan NPU hingga 50 TOPS, memberikan efisiensi tinggi dalam alur kerja berbasis AI, seperti image enhancement, noise reduction, hingga generative content creation.

Untuk kebutuhan rendering dan simulasi visual, laptop desain ASUS ProArt P16 menawarkan dua konfigurasi grafis, yaitu GeForce RTX 5080 (16GB GDDR7) untuk performa maksimal, dan GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) bagi kreator mobile yang menuntut efisiensi daya. Kedua varian tersebut menjadikan ASUS ProArt P16 sebagai laptop untuk kreator profesional performa tinggi.