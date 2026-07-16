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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Asyik! Ferrari Luce Bakal Dihadirkan ke Indonesia

Kamis, 16 Juli 2026 – 14:51 WIB
Asyik! Ferrari Luce Bakal Dihadirkan ke Indonesia - JPNN.COM
Ferrari Luce bakal dibawa ke Indonesia. Foto: ferrari

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik buat para penggemar Ferrari di Tanah Air. PT. Eurokars Prima Utama memastikan Ferrari Luce, bakal dibawa ke Indonesia.

Meski begitu, Ferrari Indonesia masih belum mengumumkan kapan mobil listrik pertama pabrikan Italia tersebut resmi diluncurkan.

General Manager PT. Eurokars Prima Utama, Nini Chiandra, mengatakan pihaknya akan mengumumkan jadwal peluncuran setelah mendapat kepastian dari prinsipal di Italia.

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Menurut Nini, setiap model baru Ferrari selalu mendapat perhatian besar dari pasar, termasuk para pelanggan setia di Indonesia.

Antusiasme terhadap Ferrari Luce pun disebut sudah mulai terasa sejak mobil itu diperkenalkan secara global.

Namun, dia menjelaskan proses menghadirkan model baru ke pasar Indonesia memang membutuhkan waktu.

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Pasalnya, Ferrari Luce baru saja diperkenalkan di Maranello, Italia, sehingga distribusinya ke berbagai negara dilakukan secara bertahap.

Ferrari Luce menjadi tonggak baru bagi Ferrari sebagai mobil listrik murni pertama yang diproduksi perusahaan.

Kabar baik buat para penggemar Ferrari di Tanah Air. PT. Eurokars Prima Utama memastikan Ferrari Luce, bakal dibawa ke Indonesia.

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TAGS   Ferrari  Ferrari Luce  ferrari luce di indonesia  eurokars prima utama 
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