Asyik, Hari Ini Bioskop di Surabaya Kembali Dibuka

jpnn.com, SURABAYA - Direktur Marketing Pakuwon Group Sutandi Purnomosidi menyatakan, biskop di Kota Surabaya akan beroperasi kembali mulai hari ini Jumat (2/4)

Menurut dia, bioskop yang ada di mal dalam naungan Pakuwon Group sudah bisa dinikmati warga Surabaya yang rindu nonton film.

Sutandi menyebut, beberapa mal di antaranya yaitu bioskop XXI Tunjungan Plaza 5, Pakuwon Mal, dan Royal Plaza.



"Betul, sudah dibuka mulai hari ini," ujar Sutandi saat dikonfirmasi, di Surabaya, Jumat.



Dia menyebut Bioskop akan mulai beroperasi pada pukul 14.00 WIB.

Berbagai film baru akan ditampilkan di antaranya Godzilla VS Kong, IP Man: Kungfu Master, dan Raya and The Last Dragon.



Film tersebut juga akan ditampilkan di Grand City, Ciputra World, dan Transmart Rungkut.

Sutandi berharap dengan beroperasinya kembali bioskop bisa memulihkan kembali perekonomian di kota pahlawan.



"Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan," tutur dia.



Terpisah, Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, pembukaan bioskop ini sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Perwali Nomor 10 tahun 2021 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 di Surabaya.



Kepala BPB Linmas Kota Surabaya itu menambahkan, dibukanya bioskop sudah melalui penilaian atau assessment potensi penularan Covid-19.



"Kami sudah lakukan pengecekan terkait kesiapan mereka dan kami hitung untuk total risikonya. Masih dalam kategori mengendalikan risiko asal konsekuensinya dalam penerapannya," tutur Irvan. (mcr12/jpnn)



