JPNN.com - Daerah

Asyik, Kebun Binatang Surabaya Bagikan Tiket Gratis pada 17 Agustus, Catat Syaratnya

Minggu, 10 Agustus 2025 – 17:59 WIB
Asyik, Kebun Binatang Surabaya Bagikan Tiket Gratis pada 17 Agustus, Catat Syaratnya
Kebun Binatang Surabaya (KBS) memberikan tiket masuk gratis pada 17 Agustus mendatang, simak syaratnya. Foto: Diskominfo Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Kebun Binatang Surabaya (KBS) memberikan tiket masuk gratis bagi pengunjung pada 17 Agustus mendatang.

Syaratnya, tiket gratis tersebut akan dibagikan kepada pengunjung yang bernama Agus.

Selain nama Agus, KBS juga memberikan tiket gratis bagi warga Surabaya yang lahir tepat di tanggal 17 Agustus.

Kepala Seksi Humas KBS Lintang Ratri mengungkapkan pemberian tiket gratis itu sebagai salah satu cara untuk menyemarakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

Selain itu, KBS juga memberikan promo setiap pembelian lima tiket gratis satu tiket yang dimulai pada 1-31 Agustus.

“Kemudian, tanggal satu hingga 17, beli tiket wahana tiga free satu,” kata Lintang dihubungi, Minggu (10/8).

Kemudian, tiket gratis juga diperuntukkan bagi masyarakat lansia yang mengunjungi KBS pada 17 Agustus.

Sementara itu, Direktur Operasional PDTS Kebun Binatang Surabaya (KBS) Nurika Widyasanti guna menambah semarak HUT ke-80 RI, KBS menghadirkan wahana baru, yaitu Rabbit in Wonderland. Tiket masuknya, dibandrol Rp 20 ribu.

Kebun Binatang Surabaya membagikan tiket gratis pada 17 Agustus mendatang, catat syaratnya

