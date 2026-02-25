Close Banner Apps JPNN.com
Asyik! Sebentar Lagi Kirim Pesan di WhatsApp Bisa Dijadwal

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:51 WIB
Ilustrasi pengguna WhatsApp. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik datang dari WhatsApp. Fitur yang selama ini ditunggu-ditunggu kemungkinan segera hadir, yaitu penjadwalan kirim pesan.

Kabar baik soal fitur tersebut mencuat setelah dibocorkan oleh situs pemantau pembaruan aplikasi, WABetaInfo, yang menemukan jejaknya di WhatsApp beta untuk iOS versi 26.7.10.72.

Meski masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa dicoba pengguna beta, gambaran awalnya sudah cukup jelas—dan menjanjikan.

Fitur yang diduga bernama Scheduled Messages ini memungkinkan pengguna menulis pesan seperti biasa, lalu menentukan tanggal serta jam pengiriman.

Setelah dijadwalkan, pesan tidak langsung terkirim, melainkan disimpan di bagian khusus yang bisa diakses dari info percakapan.

Dari sana, pengguna dapat melihat daftar pesan terjadwal, mengedit, atau bahkan menghapusnya sebelum waktu kirim tiba.

Menariknya, jika pesan dibatalkan sebelum jadwal, penerima tidak akan mendapatkan notifikasi apa pun.

Artinya, seluruh proses tetap berada di sisi pengirim tanpa meninggalkan jejak.

