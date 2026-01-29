Asyik Video Call, Wanita ini Tabrak Pekerja Marka Jalan Hingga Tewas

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pekerja marka jalan tewas setelah ditabrak mobil di Jalan Tuanku Tambusai Jalur Utara, tepatnya di persimpangan Jalan Paus depan Toko Mitra Sejati, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Kecelakaan maut tersebut terjadi akibat pengemudi mobil diduga tidak fokus berkendara karena asyik melakukan panggilan video.

Pelaku diketahui seorang wanita muda berinisial SH (28) yang mengemudikan Toyota Raize bernomor polisi B 1557 RKM.

Setelah kejadian, pelaku sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap polisi beberapa jam kemudian.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Riau AKBP Galih Apria mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (28/1/2026) sekitar pukul 02.55 WIB.

“Korban bernama Masrial (36), seorang wiraswasta, yang saat kejadian sedang mengerjakan marka jalan di lajur kiri Jalan Tuanku Tambusai,” ujar Galih.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan tersangka melaju dari arah barat menuju timur di lajur kanan.

Setibanya di persimpangan Jalan Paus, kendaraan tiba-tiba berpindah ke lajur kiri dan langsung menabrak korban yang sedang bekerja di badan jalan.