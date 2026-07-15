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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Asyik, Wings Air Layani Rute Langsung Palembang-Bandung 6 Kali Sepekan

Rabu, 15 Juli 2026 – 03:21 WIB
Asyik, Wings Air Layani Rute Langsung Palembang-Bandung 6 Kali Sepekan - JPNN.COM
Bandara SMB II Palembang. Foto: dokumen Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Maskapai Wings Air membuka rute penerbangan langsung Palembang-Bandung pulang pergi (PP), yang mulai beroperasi pada 7 Agustus 2026.

Kehadiran rute baru ini diharapkan semakin mempermudah mobilitas penumpang sekaligus memperkuat konektivitas antar daerah. 

General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang Ahmad Syaugi Shahab mengungkap, pembukaan rute tersebut menjadi langkah positif dalam memperluas jaringan penerbangan dari Palembang. 

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"Pembukaan rute Bandung-Palembang merupakan bentuk komitmen untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat," ungkap Syaugi, Selasa (14/7). 

Wings Air akan mengoperasikan rute ini sebanyak enam kali dalam sepekan. Penerbangan Bandung-Palembang dijadwalkan setiap Rabu, Jumat, dan Minggu dengan waktu keberangkatan pukul 09.00 WIB dan tiba di Palembang pukul 10.55 WIB. 

Sementara itu, penerbangan Palembang-Bandung akan dilayani setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, berangkat dari Bandara SMB II pukul 11.25 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandung pukul 13.15 WIB. 

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Syaugi berharap, kehadiran rute baru ini menjadi awal bagi penambahan jaringan penerbangan lainnya dari Bandara SMB II, baik oleh Wings Air maupun maskapai lainnya. 

"Semoga ke depan semakin banyak rute baru yang dibuka sehingga Bandara SMB II dapat semakin berperan sebagai gerbang utama transportasi udara dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pariwisata di Sumatera Selatan," harap Syaugi. 

Wings Air melayani rute langsung penerbangan Palembang-Bandung, mulai terbang pada 7 Agustus mendatang.

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TAGS   Wings Air  Pesawat Wings Air  Palembang  Maskapai Penerbangan 
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