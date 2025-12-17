Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil Bukan Gara-gara Lisa Mariana

Rabu, 17 Desember 2025 – 17:17 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Nama Lisa Mariana sempat jadi perbincangan netizen di tengah gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil.

Sebab, Lisa Mariana pernah mengaku punya hubungan spesial dan memiliki anak dari mantan gubernur Jawa Barat tersebut.

Akan tetapi, kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengungkapkan bahwa gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap Ridwan Kamil tidak berkaitan dengan Lisa Mariana.

“Kalau terkait LM sih tidak ya, tidak ada. Cuma intinya bahwasannya terkait kenapa dan bagaimana itu kan materi gugatan,“ kata Debi di Pengadilan Agama Bandung dilansir Antara, Rabu (17/12).

Menurutnya, pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan isu Lisa Mariana telah disalahartikan.

Debi menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan bagian dari substansi perkara.

“Yang menyangkut alasan dan latar belakang gugatan adalah materi gugatan dan bersifat privat, sehingga tidak bisa kami sampaikan ke publik,” bebernya.

Selain itu, Debi menyebut gugatan cerai yang diajukan Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil murni persoalan pribadi.