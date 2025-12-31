Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Atalia Praratya: Alhamdulillah, Kedua Belah Pihak Sudah Bersepakat

Kamis, 01 Januari 2026 – 02:48 WIB
Anggota DPR RI Atalia Praratya seusai menjalani sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Anggota DPR RI Atalia Praratya memastikan tidak ada nama perempuan lain dalam gugatan cerai yang diajukannya terhadap sang suami, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung.

Penegasan disampaikan Atalia selepas mengikuti sidang lanjutan gugatan cerai dengan agenda mediasi dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Bandung, Rabu (31/12/2025).

Atalia Praratya: Alhamdulillah, Kedua Belah Pihak Sudah BersepakatMantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Foto: Ricardo/JPNN.com

"Oh tidak ada. Di dalam gugatan tidak ada nama perempuan lain yang terkait," ujar Atalia.

Dia menyampaikan bahwa proses persidangan tinggal menunggu tahapan berikutnya yang diperkirakan berlangsung sekitar satu bulan.

Atalia juga memohon doa agar seluruh rangkaian proses berjalan lancar dan berharap perkara tersebut dapat segera selesai karena kedua belah pihak sepakat untuk bercerai.

"Mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar. Semakin cepat, tentu semakin baik. Alhamdulillah kedua belah pihak sudah bersepakat," kata Atalia.

Kuasa Hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa menyebut kliennya akan mengikuti seluruh rangkaian sidang yang telah dijadwalkan, termasuk menghadirkan saksi.

Anggota DPR RI Atalia Praratya jawab rumor soal perempuan lain dalam gugatan cerai yang diajukannya terhadap sang suami, mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

