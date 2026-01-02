Close Banner Apps JPNN.com
Atalia Praratya: Alhamdulillah Semua Sepakat Berpisah

Jumat, 02 Januari 2026 – 11:01 WIB
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPR RI Atalia Praratya menyampaikan rasa syukurnya karena proses gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjalan lancar.

Apalagi, kata perempuan yang karib disapa Ibu Cinta, sudah mencapai kesepakatan dari kedua belah pihak.

“Alhamdulillah semuanya sudah sepakat,” kata Atalia seusai mengikuti sidang lanjutan gugatan cerai dengan agenda mediasi dan pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama Bandung, baru-baru ini.

Atalia juga menegaskan bahwa gugatan cerai yang diajukannya tidak melibatkan pihak lain, termasuk isu mengenai keberadaan perempuan lain.

“Oh tidak ada. Di dalam gugatan tidak ada nama perempuan lain yang terkait,” ujarnya.

Dia menjelaskan, saat ini proses persidangan tinggal menunggu tahapan berikutnya yang diperkirakan akan berlangsung sekitar satu bulan hingga perkara dinyatakan selesai.

Atalia pun memohon doa agar seluruh rangkaian proses hukum tersebut dapat berjalan dengan lancar dan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Mohon doanya semoga semuanya berjalan lancar. Semakin cepat tentu semakin baik,” ucapnya.

