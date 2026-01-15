Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Atalia Praratya: Hanya Kita yang Tahu Apa Sebenarnya Terjadi

Kamis, 15 Januari 2026 – 19:19 WIB
Anggota DPR RI Atalia Praratya saat menghadiri sidang perceraian dari Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Rabu (31/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ridwan Kamil.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membahas tentang padangan orang lain terhadap diri sendiri.

Atalia Praratya merasa hanya dirinya sendiri yang tahu kejadian sebenarnya, bukan penilaian orang lain.

"Setiap orang punya pandangan tentang kita, tetapi hanya kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Atalia Praratya, baru-baru ini.

Anggota DPR itu kemudian menyampaikan pesan untuk netizen di media sosial.

Atalia Praratya berharap bisa selalu berusaha tetap dingin dengan penilaian orang lain.

"Stay cool and loves, gengs," tutup Atalia Praratya.

Diketahui, mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bercerai dari Atalia Praratya.

