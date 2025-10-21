Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Atari Menghidupkan Kembali Konsol Gim Legendaris Intellivision, Harga Rp 2 Jutaan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 14:58 WIB
Atari Menghidupkan Kembali Konsol Gim Legendaris Intellivision, Harga Rp 2 Jutaan - JPNN.COM
Konsol gim legendaris hidup kembali, Intellivision Spirit. Foto: atari

jpnn.com - Dulu mereka bersaing ketat di era keemasan gim 1980-an. Atari dan Intellivision, kini justru bersatu dalam satu perangkat yang menggoda rasa nostalgia: Intellivision Spirit.

Konsol gim anyar itu resmi diperkenalkan Atari sebagai versi modern dari perangkat legendaris Intellivision—yang pertama kali meluncur 45 tahun lalu.

Intellivision Spirit tampil seperti mesin waktu digital. Desainnya masih mempertahankan gaya khas era 80-an: garis tegas, warna klasik, dan nuansa retro yang kuat.

Baca Juga:

Namun, di balik tampilan jadul itu Spirit menyimpan jantung teknologi masa kini.

Atari membekalinya dengan kontroler nirkabel, port HDMI untuk sambungan ke TV modern, serta sistem yang lebih stabil.

Artinya, nostalgia tetap bisa dinikmati tanpa harus berurusan dengan kabel kusut dan konektor kuno.

Baca Juga:

Layaknya NES Classic atau Atari 2600+, konsol juga membawa 45 gim bawaan yang siap dimainkan.

Genrenya beragam dari strategi hingga olahraga, lengkap dengan judul ikonik seperti Boulder Dash dan Space Armada—versi alternatif dari Space Invaders.

Dulu mereka bersaing ketat di era keemasan gim 1980-an. Atari dan Intellivision, kini justru bersatu dalam satu perangkat menggoda: Intellivision Spirit

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Atari  Konsol gim  Intellivision Spirit  konsol game legendaris 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp