Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Alergi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini

Senin, 10 November 2025 – 07:49 WIB
Atasi Alergi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini - JPNN.COM
Bawang Bombai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALERGI merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Ada beberapa jenis alergi, seperti alergi makanan, alergi debu, dan lainnya.

Sebaiknya Anda bisa berjaga-jaga dengan mengonsumsi beberapa obat dari bahan alami.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Yogurt

Yogurt merupakan makanan yang mengandung antihistamin alami berkat kandungan probiotiknya yang tinggi.

Probiotik yang kaya akan bakteri baik bisa membantu meredakan respons sistem imun terhadap alergen.

Baca Juga:

2. Kuaci

Makanan ini mengandung vitamin E yang bisa berfungsi meredakan peradangan yang disebabkan oleh alergen.

Antioksidan dalam obat alergi alami ini juga mampu mencegah kerusakan sel.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengobati alergi dan salah satunya ialah kuaci.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   alergi  Makanan  kuaci  Tomat 
BERITA ALERGI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp