JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Ambeien dengan Menggunakan 4 Pengobatan Alami Ini

Kamis, 08 Januari 2026 – 07:18 WIB
Mandi air hangat. Foto: Dok. Ariston

jpnn.com, JAKARTA - AMBEIEN merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Ambeien biasanya terjadi karena terlalu lama duduk dan mengejan terlalu kuat.

Meski bukan penyakit mematikan, kehadirannya sangat mengganggu aktivitas.

Beberapa cara untuk menyembuhkannya dengan dioperasi. Namun, tak sedikit orang takut untuk melakukan tindakan tersebut.

Oleh karena itu, bagi penderita ambeien yang masih ringan bisa mengatasinya dengan cara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawang putih

Bawang putih memang terkenal bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk ambeien.

Karena, bawang putih kaya akan belerang. Selain itu, kehadiran pengobatan alami ini untuk menyembuhkan ambeien juga meningkatkan sirkulasi darah, menghancurkan berbagai bakteri usus, dan melindungi pembuluh darah.

Ada beberapa pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi ambeien dengan cepat dan salah satunya ialah kompres dingin.

