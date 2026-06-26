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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Asam Urat dengan 7 Cara Alami Ini

Jumat, 26 Juni 2026 – 08:07 WIB
Atasi Asam Urat dengan 7 Cara Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi air lemon. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.

Asam urat merupakan bentuk radang sendi yang menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan, seringkali rasa nyeri terasa di jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut.

Asam urat terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak purin. Saat asam urat menyerang, biasanya penderita akan segera mengonsumsi obat, salah satunya dengan pengobatan rumahan, agar bisa mengurangi gejala dan membantu mencegah kambuhnya asam urat.

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Selain itu, ternyata terdapat cara alami yang cukup efektif untuk mencegah asam urat kembali kambuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengonsumsi Kopi

Konon, beberapa orang percaya bahwa mengonsumsi kopi bisa menurunkan risiko mengalami asam urat.

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Menurut sebuah tinjauan dan meta-analisis 2016 menunjukkan bahwa mereka yang minum lebih banyak kopi cenderung tidak mengalami asam urat.

Hal tersebut mungkin karena kopi bisa menurunkan kadar asam urat.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu meredakan asam urat dan salah satunya ialah dengan mengonsumsi kopi.

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TAGS   cara alami  asam urat  kopi  Stres 
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