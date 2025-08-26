Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Cantengan dengan Menggunakan 3 Pengobatan Alami Ini

Selasa, 26 Agustus 2025 – 07:29 WIB
Ilustrasi cuka sari apel.Foto: iHerb

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah terserang cantengan? Cantengan merupakan salah satu kondisi kesehatan yang menyakitkan.

Biasanya, untuk mengatasi cantengan, Anda perlu penanganan medis.

Padahal ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengobati cantengan.

Cantengan sendiri adalah kondisi ketika kuku tumbuh ke dalam kulit.

Hal itu menimbulkan sakit luar biasa. Berikut ini beberapa pengobatan alami untuk mengatasi cantengan yang bisa dilakukan di rumah, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rendam Kaki dengan Air Hangat

Merendam kaki dengan air hangat merupakan salah satu pengobatan alami yang sangat ampuh mengobati cantengan.

Sebab, area jari-jari kaki akan bebas dari infeksi. Kamu bisa melakukannya setiap hari.

Agar pengobatan lebih manjur, kamu bisa menambahkan garam Epsom ke dalam air hangat. Durasi merendam kaki sekitar 15 menit.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi cantengan dan salah satunya rendam kaki dengan air hangat.

