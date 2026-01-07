Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Atasi Demam dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini

Rabu, 07 Januari 2026 – 08:54 WIB
Atasi Demam dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi demam. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya ialah demam. Anda sebenarnya tidak perlu untuk minum obat penurun panas jika demamnya termasuk ringan.

Sebagai gantinya, Anda bisa memanfaatkan beberapa cara alami untuk menurunkan panas tubuh akibat demam.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mandi air hangat

Cara alami pertama untuk meredakan demam ialah dengan mandi air hangat.

Suhu tubuh yang tinggi kadang membuat kamu merasa kegerahan dan tidak nyaman, tetapi jangan tergoda untuk mengguyur tubuh dengan air dingin.

Baca Juga:

Mirip seperti kompres dingin, taktik yang satu ini akan dengan seketika menyempitkan pembuluh darah sehingga memperlambat aliran darah yang menuju ke lokasi peradangan.

2. Perbanyak minum cairan

Obat demam alami yang paling ampuh yaitu konsumsi cairan.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi demam dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja dengan minum cairan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   demam  cara alami  Mandi air hangat  Buah 
BERITA DEMAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp