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JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Atasi Gangguan Saraf Berkemih, Primaya Hospital Bekasi Timur Hadirkan Terapi SNM

Kamis, 16 Juli 2026 – 00:34 WIB
Atasi Gangguan Saraf Berkemih, Primaya Hospital Bekasi Timur Hadirkan Terapi SNM - JPNN.COM
Apresiasi keberhasilan tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) pertama di Indonesia. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, BEKASI TIMUR - Tim Dokter Spesialis Bedah Saraf Primaya Hospital Bekasi Timur berhasil melakukan tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) pertama di Indonesia pada Februari 2026.

Pencapaian itu memberikan akses bagi masyarakat terhadap teknologi neuromodulasi berstandar internasional yang sebelumnya belum tersedia di Tanah Air.

Kehadiran teknologi itu menjadi harapan baru bagi pasien dengan gangguan berkemih akibat kerusakan saraf yang selama bertahun-tahun memiliki pilihan terapi terbatas.

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Sebelumnya, sebagian pasien bahkan harus mencari pengobatan ke luar negeri untuk mendapatkan prosedur SNM tersebut.

Tindakan medis itu dipimpin oleh dr. Muhamad Aulia Rahman, Sp.BS-FTB, FINS bersama tim dokter spesialis di Primaya Hospital Bekasi Timur.

SNM sendiri merupakan terapi yang memberikan stimulasi pada saraf sakral untuk mengembalikan fungsi kandung kemih, usus, dan organ panggul.

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Berbeda dengan terapi konvensional yang hanya menangani gejala, SNM bekerja langsung pada sumber gangguan, yaitu sistem saraf.

dr. Muhamad Aulia Rahman menjelaskan banyak pasien belum menyadari gangguan yang dialaminya sebenarnya berasal dari kerusakan saraf.

Tim Dokter Spesialis Bedah Saraf Primaya Hospital Bekasi Timur berhasil melakukan tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) pertama di Indonesia.

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TAGS   Primaya hospital  Terapi  gangguan saraf  pasien 
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